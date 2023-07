RIO DE JANEIRO, RJ 9UOL-FOLHAPRESS) - O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, disse nesta terça-feira (4) pela primeira vez que Carlo Ancelotti será o técnico da seleção brasileira. E falou quando isso acontecerá: após a Copa América 2024.

A declaração de Ednaldo veio a reboque da confirmação de Fernando Diniz como técnico da seleção para o período de um ano. A CBF não considera o treinador ?que dividirá atenções com o Fluminense? como interino.

"Ele é o treinador da seleção mesmo. Contrato de 12 meses. Ele vai dirigir a seleção com autonomia. Mesmo que o Ancelotti queira que ele continue, ele não quis focar nisso agora. Entendemos que não tem prejuízo para o Fluminense", disse o presidente da CBF.

O dirigente ainda explicou o motivo de gostar do trabalho de Diniz e falou novamente sobre a vinda futura de Ancelotti.

"Tem muitos treinadores bons no Brasil. Foi por conta de um trabalho inovador, desde o Audax. Filosofia de jogo. Sempre o mesmo método. Renovação na aplicação tática. A proposta de jogo é quase parecida com a do treinador que assumirá a partir da Copa América, o Ancelotti. Tem quase a mesma proposta", completou o presidente da CBF.

A CBF não tem contrato assinado com Ancelotti, mas confia no acordo verbal que costurou com o treinador nas últimas semanas, sobretudo como resultado da viagem de Ednaldo à Espanha.

O italiano tem contrato com o Real Madrid até o fim de junho de 2024, quando a seleção brasileira estará no meio da disputa da Copa América, sob a tutela de Diniz.