SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Grêmio sofreu com a "lei do ex", mas arrancou um empate de 1 a 1 contra o Bahia nos acréscimos e deixou em pé de igualdade a disputa por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. O jogo foi disputado na Fonte Nova, em Salvador.

O resultado deixa as equipes dos Renatos (Paiva e Gaúcho) na mesma situação para a partida de volta. Só um deles avança à próxima fase do torneio.

Os times decidem a vaga na semifinal na próxima quarta-feira (12), desta vez em Porto Alegre. Antes disto, no fim de semana, o Bahia encara o Cuiabá, enquanto o Grêmio recebe o Botafogo ? ambos os jogos são válidos pelo Campeonato Brasileiro.

BAHIA

Marcos Felipe; Cicinho, Kanu, Gabriel Xavier e Chávez; Rezende, Acevedo e Cauly (Lucas Mugni); Ademir (Ryan), Kayky (Diego Rosa) e Everaldo (Éverton). T.: Renato Paiva

GRÊMIO

Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann (Ferreira); João Pedro, Villasanti, Carballo (Nathan), Cristaldo (Cuiabano), Bitello e Reinaldo; Vina (André). T.: Renato Gaúcho

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Chávez, Diego Rosa (BAH); Villasanti (GRE)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Everaldo (BAH), a 1 min do 2° tempo; Cuiabano (GRE), aos 49 min do 2° tempo