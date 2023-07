A Liga X, a maior liga de xadrez escolar do Brasil, está com inscrições abertas para a terceira etapa de sua competição, que será realizada no dia 8 de julho, na praça Menelick de Carvalho, em Matias Barbosa, a partir das 8h. Esta será a primeira vez que uma etapa da Liga X será realizada em outro município, oferecendo a oportunidade de envolvimentos ainda maiores dos entusiastas do xadrez.

Destinado aos estudantes de escolas públicas e privadas de Juiz de Fora e região, a Liga X, realizada pelo Instituto Albert Sabin, proporciona uma oportunidade única para os atletas demonstrarem suas habilidades no tabuleiro. Com um total de cinco etapas classificatórias, programadas para ocorrer mensalmente até o mês de outubro, a competição até culminará com a emocionante Superliga, a última etapa.

As competições serão realizadas em instituições parceiras da cidade e região, proporcionando um ambiente seguro e adequado para os jogadores. A Liga X conta com sete categorias para ambos os sexos: sub 7, sub 9, sub 11, sub 13, sub 15, sub 18 e livre, atendendo a uma ampla faixa etária de participantes.

Inscrições

As inscrições para a Liga X são limitadas e podem ser realizadas através do site oficial do evento. Incentivamos todos os estudantes de Juiz de Fora e região a participarem dessa competição, aprimorarem suas habilidades no xadrez e desfrutarem de momentos únicos de aprendizado e diversão.

Para mais informações sobre a Liga X e as etapas subsequentes, visite o site ou entre em contato através do e-mail, clicando aqui.

Tags:

Esporte | xadrez