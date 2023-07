SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O confronto entre Palmeiras e Atlético Mineiro é o que mais chama a atenção no sorteio para as oitavas de final da Libertadores, realizado nesta quarta-feira (5), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Será a única partida entre dois brasileiros no mata-mata do principal torneio sul-americano. O Flamengo vai decidir fora de casa contra o Olímpia e, se passar, pode fazer clássico contra o Fluminense nas quartas. O tricolor carioca terá como rival os Argentinos Juniors-ARG.

O Athletico-PR terá de ir à altitude de cerca de 3.600 metros para enfrentar o Bolívar, em La Paz.

Antes do sorteio da Libertadores, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, protestou contra o racismo no futebol, mas disse não ser função da entidade que comanda punir os clubes.

A final será disputada em 4 de novembro, no Maracanã.

JOGOS DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES

Atlético Nacional-COL x Racing-ARG

Bolívar-BOL x Athletico

Flamengo x Olímpia-PAR

Atlético Mineiro x Palmeiras

Deportivo Perera-COL x Independiente del Valle-EQU

Argentinos Juniors-ARG x Fluminense

River Plate-ARG x Internacional

Nacional-URU x Boca Juniors-ARG

*

Houve também nesta quarta-feira os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Sete brasileiros, entre os que se classificaram como líder de suas chaves ou vão disputar os playoffs vindos da Libertadores, estavam presentes.

O confronto que pode ser mais complicado é o do São Paulo, que vai decidir em casa, mas espera o vencedor da disputa entre Independiente Medellín-COL e San Lorenzo-ARG.

Há a possibilidade de um confronto brasileiro nas oitavas. Isso vai acontecer se o América-MG superar o Colo-Colo. Neste caso, vai enfrentar o Red Bull Bragantino. Se superar o Universitário-PER, o Corinthians o Newell's Old Boys-ARG, decidindo em Rosário.

Os confrontos de playoffs, entre os terceiros colocados de seus grupos e os vices das chaves da Sul-Americana, se enfrentam a partir da próxima semana. Os classificados vão às oitavas para cruzar o caminho das equipes que venceram os grupos na primeira fase.

CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL DA COPA SUL-AMERICANA

Sporting Crystal-PER/Emelec-EQU x Defensa y Justicia-ARG

Barcelona/Estudiantes de La Plata-ARG x Goiás

Colo-Colo-CHI/América-MG x Red Bull Bragantino

Independiente Medellín-COL/San Lorenzo-ARG x São Paulo

Nublense-CHI/Audax Italiano-CHI x LDU-EQU

Libertad-PAR/Tigre-ARG x Fortaleza

Corinthians/Universitario-PER x Newell's Old Boys-ARG

Patronato-ARG/Botafogo x Guaraní-PAR