SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo abriu vantagem contra o Palmeiras nesta quarta-feira (5) na disputa por vaga na semifinal da Copa do Brasil. No Morumbi, o time da casa venceu o confronto de ida pelas quartas de final por 1 a 0.O único gol do duelo saiu somente no segundo tempo, aos 36 minutos, quando o lateral Rafinha chutou da entrada da grande área e ainda contou com um desvio no zagueiro Luan para superar o goleiro Weverton.Com o resultado, o time tricolor terá a vantagem de jogar por um empate no confronto de volta, na próxima quinta-feira (13), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque.

Além da vantagem, o triunfo no Morumbi foi ainda uma prova de superação para o elenco comandado por Dorival Júnior, que disputou o duelo com uma série de desfalques, entre eles Igor Vinicius, Moreira, Talles Costa, Galoppo, Raí Ramos, Beraldo, Erison e Wellington.

Durante o clássico, a lista de baixas ficou ainda maior já no intervalo, quando Luciano e Calleri precisaram deixar a partida por problemas físicos. Eles deram lugar a Juan e Rodriguinho.

Ainda durante a etapa final, aos 21 minutos, Alan Franco, outro machucado, saiu chorando para a entrada de Diego Costa.

Vale lembrar que, na Copa do Brasil do ano passado, as duas equipes se enfrentaram nas oitavas de final e, no jogo de ida, o São Paulo também venceu no Morumbi por 1 a 0. Depois, o Palmeiras ganhou por 2 a 1 no tempo normal no Allianz Parque, mas os tricolores avançaram com um triunfo nos pênaltis.

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco (Diego Costa) e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves (Alisson), Rodrigo Nestor (David), Wellington Rato; Luciano (Rodriguinho) e Calleri (Juan). T.: Dorival Junior

PALMEIRAS

Weverton; Gustavo Gómez, Luan, Murilo; Mayke, Richard Ríos, Gabriel Menino (Jhon Jhon), Raphael Veiga e Piquerez; Dudu (Breno Lopes) e Endrick (Flaco López). T.: João Martins

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data e hora: 5 de julho de 2023, às 19h30 (de Brasília)

Gol: Rafinha, aos 37'/2ºT

Árbitro: Braulio da Silva Machado

Assistentes: Neuza Ines Back e Danilo Ricardo Simon

VAR: Daiane Muniz

Gol: Rafinha, aos 37'/2ºT

Amarelos: Gabriel Neves, Pablo Maia

Público: 54.593 torcedores

Renda: R$ 4.169.660,00