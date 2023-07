SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos mantém a negociação com a Lazio (Itália) para vender Marcos Leonardo e pode receber jogadores em troca.

A Lazio ainda não chegou ao valor esperado pelo Santos para vender Marcos Leonardo, centroavante de 20 anos.

O clube italiano ofereceu 10 milhões de euros (R$ 52 mi), mas a reportagem ouviu que o número pode aumentar para 12 milhões de euros (R$ 63 mi), com manutenção de 10% para uma venda futura.

O Santos entende que R$ 63 milhões só seriam suficientes se fossem pagos integralmente para o clube. O time tem 70% dos direitos econômicos e receberia R$ 44 mi se os 12 milhões de euros fossem oferecidos por 100%. Marcos Leonardo gosta do projeto italiano e não descarta abrir mão de uma parte do seu "passe" para facilitar o acordo.

As conversas continuam. A Lazio tem limites financeiros, enquanto o Santos exige valores semelhantes aos da venda de Ângelo ao Chelsea (Inglaterra) por 15 milhões de euros (R$ 79 mi).

ALTERNATIVAS

A Lazio topa envolver jogadores em troca para tentar convencer o Santos a vender Marcos Leonardo.

O clube italiano tem três brasileiros: Felipe Anderson, Marcos Antônio e André Anderson.

Felipe interessaria, mas a Lazio não abre mão. Marcos Antonio também está nos planos. André Anderson, a princípio, não empolga após o empréstimo discreto ao São Paulo.

Marcos Antonio tem 23 anos e é um meio-campista com as características que o Santos procura: capaz de defender e apoiar com a mesma qualidade. Ele estava no Shakhtar (Ucrânia) e também jogou no Estoril (Portugal) e Athletico.

A Lazio pagou R$ 41 milhões para tirar Marcos Antonio do Shakhtar e viu o jovem atuar pouco nessa temporada. O clube italiano emprestaria o atleta ao Santos.