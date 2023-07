SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luis Enrique, novo técnico do PSG, evitou fazer comentários sobre a situação do futuro de Neymar no clube.

Luis Enrique foi questionado se contaria com Neymar em seu projeto dentro do PSG ?eles trabalharam juntos no Barcelona.

O treinador espanhol despistou sobre o assunto, disse que não falou com o brasileiro e que isso é uma 'questão interna'.

Na mesma resposta, no entanto, Luis Enrique declarou que mudanças virão e que, agora, 'é uma nova era' dentro do PSG.

As declarações foram dadas por ele em sua entrevista coletiva de apresentação, realizada nesta quarta-feira (5), no centro de treinamentos do clube.

O QUE ELE DISSE?

Neymar: "Não, não falei com ele. Falei com Kimpembe, Mukiele e Nuno Mendes, porque os vi aqui [no CT]. Mas não falei com nenhum outro jogador do elenco. Vamos ter a chance de nos encontrar, eu adoraria dar esse tipo de informação [sobre futuro de Neymar], mas é uma questão interna. Vamos conversar com os jogadores. Eu não quero impor nada."

'Nova era': "Eu preciso tomar minhas próprias decisões, mas eu quero tomá-las com base em treinamento, em conversas pessoalmente. Então, vamos ver o que acontece. Claro, o PSG tem um elenco de primeiro nível. Haverá mudanças, é uma nova era. Como o presidente disse, tenho um estilo muito claro de jogo, e queremos nos manter firmes nesse estilo ofensivo, que agrada a torcida."

Mbappé e reforços: "Muitas coisas podem acontecer e vamos tentar manter o melhor elenco possível. Estou contanto com todos os jogadores que têm contrato e os que vamos contratar. A janela de transferências está em mudança constante. O que eu discuto com o presidente e com Luís Campos [diretor esportivo] fica entre a gente."

SITUAÇÃO DE NEYMAR NO PSG

Neymar tem contrato com o PSG até junho de 2025 e seu futuro tem gerado especulações na Europa.

Antes, os jornais locais apontavam para uma possibilidade de saída, mas, após a chegada de Luis Enrique, alguns apontam para uma tendência de permanência do brasileiro.

O atacante passa férias no Brasil e vem se recuperando de uma lesão no tornozelo. Sua última partida pelo PSG foi disputada no dia 19 de fevereiro, contra o Lille, pelo Campeonato Francês.