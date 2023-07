SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol e a Uefa anunciaram nesta sexta-feira (7) a criação de um novo torneio entre clubes.

O novo campeonato se chamará Uefa Conmebol Club Challenge [Desafio de Clubes em uma tradução para o português] e passará a ser disputado a partir deste ano.

O torneio será decidido em um jogo único envolvendo o campeão da Copa Sul-Americana e o vencer da Liga Europa de um mesmo ano.

A primeira edição já será realizada no dia 19 deste mês de julho. O confronto será disputado entre Sevilla e Independiente del Valle, campeões das competições em 2022, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, na Espanha.

Caso haja empate no tempo normal, o campeão será decidido nos pênaltis.

O torneio é mais um que amplia a relação entre Conmebol e Uefa. Recentemente, as confederações firmaram um acordo para a criação da "Finalíssima", competição que é disputada entre o campeão da Eurocopa e da Copa América, tanto no masculino, como no feminino.