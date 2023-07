RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A torcida do Flamengo fez um outdoor para provocar os torcedores do Atlético-MG pela venda do volante Allan: "Rota recalculada com destino ao maior da América".

A peça foi exposta na Avenida Antônio Carlos, uma das principais vias de Belo Horizonte. As imagens viralizaram nas redes sociais.

No outdoor também está escrito que "a torcida do Flamengo em Minas Gerais homenageia a chegada do Allan ao Flamengo".

A torcida do time alvinegro protestou contra a venda do jogador. Enquanto a negociação ainda estava em curso, faixas foram espalhadas pela capital mineira.

Elas não citavam nomes. Uma dizia: "Os bandidos do Rio são inimigos. Negociar jogador jamais".

Flamengo e Atlético-MG alimentam uma rivalidade desde a década de 1980, quando protagonizaram disputas por títulos e jogos decisivos.

Allan foi anunciado como reforço do time rubro-negro no último domingo. Os cariocas vão pagar 8,2 milhões de euros (R$ 43,1 milhões) para adquirir 100% dos direitos econômicos do atleta.

O Atlético-MG anunciou que o pagamento será feito em três parcelas: entrada de 3,5 milhões de euros, uma fatia em janeiro de 2024 de 2,7 milhões e a última em julho de 2024 com o restante dos 2 milhões.

O clube mineiro detinha 70% dos direitos de Allan. Os outros 30% estavam divididos entre o jogador e seus agentes, e o Liverpool, da Inglaterra.