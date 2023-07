SANTPS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Afastado, Soteldo assinou contrato com o Santos até junho de 2027 nesta sexta-feira (7).

O Santos tentou, sem sucesso, desfazer a compra junto ao Tigres (MEX). O clube confirmou o acordo para pagar R$ 20 milhões em quatro parcelas por 50% dos direitos econômicos.

O Santos afastou Soteldo por indisciplina após ter notificado o Tigres sobre exercer a prioridade de compra. O Peixe, então, foi obrigado a efetivar o novo contrato.

O objetivo agora é encontrar um clube que assuma a dívida. Como Soteldo já fez sete jogos no Campeonato Brasileiro, ele não pode atuar por outra equipe da Série A.

Soteldo tem sondagens do futebol árabe. O Santos, receoso pelo histórico de indisciplina do jogador, não descarta um empréstimo. A prioridade é a venda.

O QUE ELE FEZ?

Soteldo não quis participar de uma atividade ainda no vestiário depois do empate em 0 a 0 com o Blooming (BOL) na última quinta-feira, na Vila Belmiro.

Na sexta, dia do seu aniversário, Soteldo iniciou o treino, mas soube por um dos auxiliares do técnico Paulo Turra que ele ficaria fora do tático por causa da indisciplina do dia anterior. O venezuelano, então, foi embora do CT Rei Pelé.

Esse não é o primeiro ato de indisciplina de Soteldo. O próprio presidente Andres Rueda afirmou que não tentaria contratá-lo de volta por conta de sua "falta de postura". Ele voltou atrás, trouxe de volta e falou que conseguiria controlá-lo.

Nas redes sociais, Soteldo afirmou que "falaria em breve". Até agora, porém, nenhum esclarecimento foi feito.

Tags:

Afastado