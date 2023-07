SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O português Bruno Lage, novo técnico do Botafogo, já trabalhou no Campeonato Inglês e foi cobiçado recentemente por outros clubes brasileiros.

Lage comandou o Wolverhampton entre 2021 e 2022. Ele estava livre no mercado desde que foi demitido pelo clube, no final do ano passado.

O treinador de 47 anos virou o principal alvo do Corinthians após a saída de Vítor Pereira. No entanto, as negociações não avançaram e o clube paulista acabou anunciando Fernando Lázaro.

Ele também foi procurado pelo Atlético-MG. Em junho, o Galo tentou convence-lo a suceder Eduardo Coudet e assumir o comando da equipe, mas não teve sucesso.

Lage tinha dúvidas sobre vir para o futebol brasileiro, mas acabou convencido pelo Botafogo. Ele virou uma "obsessão" de John Textor diante da saída de Luís Castro e oficializará o acordo nas próximas horas - vínculo até dezembro de 2023 com possibilidade de renovação por um ano.

Ele começou como técnico nas bases do Benfica e subiu até o profissional. Lage conquistou o Campeonato Português de 2018/19 com o clube.

O treinador ficou um ano sem trabalhar até assumir o Wolves. Foram duas temporadas no comando da equipe, mas os resultados decepcionantes do ano passado culminaram em sua demissão.

Lage teve uma carreira curta no futebol. Ele jogou por alguns clubes pequenos de seu país, mas desistiu da carreira aos 21 anos e se dedicou à estudar para virar técnico.