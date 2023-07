SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atualmente em má fase no Campeonato Brasileiro, o Santos entra em campo neste domingo (9), às 11h, contra o Goiás em busca de uma vitória para melhorar a sua situação no torneio. Além de um bom resultado, o Peixe vai ter a sua última partida na Vila Belmiro para cumprir a sentença do STJD devido as confusões na partida contra o Corinthians, em junho.

No confronto deste domingo pela 14ª rodada do Brasileiro, o Santos vai jogar com portões fechados. O reencontro com a sua torcida está previsto para acontecer no final de outubro, contra o Coritiba.

Em 14º lugar no campeonato, com 13 pontos, o Santos tem dois a mais que o Goiás e, principal rival do dia, que abre a zona do rebaixamento. Abaixo do time do litoral paulista ainda estão o Bahia e Corinthians, respectivamente. Ambos também anotam 13 pontos.

O Peixe registra atualmente no Brasileiro três vitórias, quatro empates e seis derrotas, com 33% de aproveitamento.

O Goiás, por sua vez, como primeiro time na zona de rebaixamento, tem duas vitórias, dois empates e oito derrotas, com 28%.

Prováveis escalações

SANTOS

João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Gabriel Inocêncio; Fernández e Dodi; Mendoza, Lucas Lima e Lucas Braga; Marcos Leonardo. Técnico: Paulo Turra.

GOIÁS

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Willian e Zé Ricardo; Matheus Santos, Guilherme (Palacios) e e Alesson; Matheus Peixoto. Técnico: Armando Evangelista.

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: Às 11h deste domingo (9)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Trânsmissão: Premiere, streaming e internet.