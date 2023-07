SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Horas após se classificar às oitavas de final no simples, a brasileira Bia Haddad venceu nas duplas e avançou em Wimbledon.

Bia Haddad e a bielorrussa Victoria Azarenka venceram Cristina Bucsa (ESP) e Makoto Nimomiya (JAP) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

A dupla da brasileira enfrentará na segunda rodada Vera Zvonareva e Laura Siegemund. Quem passar está nas oitavas de final.

Mais cedo, Bia Haddad se classificou às oitavas de final no simples. É a primeira vez que uma mulher brasileira alcança o feito em Wimbledon desde Maria Esther Bueno, em 1976.

A paulista de 27 anos, atual número 13 do mundo, venceu Sorana Cirstea por 2 a 0 com um duplo 6/2. Nas oitavas, Bia Haddad pode pegar a atual campeã de Wimbledon, a cazaque Elena Rybakina, número 3 do ranking.