SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Drámatico, mas com final feliz, assim foi a vitória brasileira para cima de Porto Rico pelo placar de 85 a 74, triunfo que garante o invicto Brasil na final da Copa América de basquete, que está sendo realizada em León, no México.

Agora, a seleção brasileira espera o adversário da finalíssima, que sairá do jogo entre Estados Unidos e Canadá. Caso os Estados Unidos vençam, o Brasil já estará garantido no Pré-Olímpico Mundial, que distribui vagas para Paris-2024.

Caso o Canadá vença e dispute a final, o campeão da Copa América ficará com a vaga para o Pré-Olímpico Mundial. O Brasil já está garantido no Pré-Olímpico das Américas, torneio que dá vagas ao Pré-Olímpico Mundial.

Os confrontos contra as portorriquenhas costumam ser tensos, mas não dessa vez. As brasileiras saíram atrás, igualaram as coisas no fim do primeiro tempo e conseguiram a virada no terceiro período. Os últimos 10 minutos foram dominados pelo Brasil, que venceu com uma vantagem confortável.

Damiris Dantas desfilou toda sua categoria e foi fundamenta para a vitória do Brasil. Damiris atuou por mais de 33 minutos, fez 24 pontos, pegou cinco rebotes e ainda deu cinco assistências.

Trocas e mais trocas de passes bonitas de se ver. O Brasil botou Porto Rico na roda com uma movimentação muito rápida com e sem bola. Foram 21 assistências para as brasileiras contra apenas 12 das rivais.

Além de errar menos do que Porto Rico, 10 erros contra 13, o Brasil marcou 22 pontos a partir de erros das adversárias. Fora que as brasileiras roubaram oito bolas e marcaram o dobro de pontos de contra-ataque (10).