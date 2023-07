RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio a testes e à sequência na grama sintética, Jorge Sampaoli vive a expectativa de ter peças importantes à disposição para o duelo com o Athletico-PR, na quarta-feira, que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil.

O treinador rubro-negro indicou que pode ter os retornos do zagueiro Léo Pereira e do atacante Gabigol, desfalques no jogo de ida e contra o Palmeiras.

Além disso, Allan, que será apresentado amanhã (10), pode ser novidade na lista de relacionados. O jogador foi um dos reforços nesta janela.

"São jogadores que esperamos recuperar para quarta-feira [Léo Pereira e Gabigol]. O Allan está fazendo um trabalho duplo para ficar em forma. Vamos testá-lo na segunda e na terça para saber se podemos usá-lo. Espero ter todos os jogadores à disposição para jogar essa decisão da Copa do Brasil", disse.

A possibilidade de ter tais jogadores se torna importante em um momento em que o treinador tem girado o elenco e feito algumas observações.

Contra o Palmeiras, por exemplo, Luiz Araújo e Everton Cebolinha foram titulares devido a uma mudança de estratégia, mas que Sampaoli admitiu que não encaixou.

O técnico argentino fez outras mudanças em oportunidades anteriores e pode ganhar mais opções em um cenário decisivo da temporada.

RETORNO APÓS DISCUSSÃO

Gabigol pode ficar à disposição pela primeira vez após a discussão que teve com Marcos Braz, vice de Futebol do Fla.

Os dois tiveram um bate-boca no duelo com o Fortaleza, jogo em que Gabigol lesionou o tornozelo.

O estopim teria sido o estado do gramado do Maracanã, que teria sido um dos fatores para a lesão.

Em coletiva na última semana, Braz falou sobre o assunto e demonstrou que o caso está superado.

"Quero deixar claro que esse episódio não tem desconforto em relação ao jogo. De fato eu tive um problema com ele. Só que se relatou que o começo da discussão foi em relação ao gramado. A gente pode entender que a reclamação do gramado possa ser pertinente, mas a discussão começou quando o Tannure comunicou que ele teria que ficar mais um pouco para saber de fato quem seria o sorteado para o doping", explicou.