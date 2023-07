SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos tenta a contratação de Rodrigo Zalazar, meio-campista uruguaio do Schalke 04 (Alemanha).

A reportagem apurou que o Santos negocia a chegada de Zalazar há algumas semanas. As tratativas são bem difíceis.

O time alvinegro tem a concorrência de clubes do Brasil e do exterior. No mercado interno, São Paulo e Vasco fizeram sondagens recentes.

O uruguaio tem 23 anos e foi convocado por Marcelo Bielsa para a seleção de seu país. Na estreia, ele fez dois golas na vitória sobre Nicarágua.

O Santos entende que Zalazar é o meio-campista ideal, capaz de defender e atacar com a mesma qualidade. O nome já havia sido analisado pelo ex-técnico Odair Hellmann.

O QUE O SANTOS OFERECE

O Santos oferece uma entrada e a maior parte do valor em parcelas para comprar Rodrigo Zalazar em definitivo. O Schalke descartou o empréstimo.

Uma alternativa seria envolver jogadores em trocas para tentar atrair os alemães. Lucas Pires e Nathan foram oferecidos.

A negociação alternou nos últimos dias. O Santos já esteve mais confiante que agora.