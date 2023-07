SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos espera receber o dinheiro da venda de Ângelo para avançar na negociação com o meia argentino Roberto Pereyra, ex-Udinese (ITA).

Roberto Pereyra está livre no mercado, mas tem outras propostas além do Santos.

A expectativa do time é convencer Pereyra com um valor considerável em luvas, além de um alto salário.

As luvas são uma espécie de premiação pela assinatura do contrato. Parte dela seria à vista e a outra diluída ao longo do contrato.

O Santos, porém, tem pouco dinheiro à disposição agora e conta com a grana de Ângelo para tentar destravar essas e outras tentativas de reforços.

Ângelo foi vendido ao Chelsea (ING) por 15 milhões de euros (R$ 80 mi). Os ingleses ainda não pagaram pois há alguns detalhes a serem superados antes da assinatura.

"REFORÇO DOS SONHOS"

O Santos vê Pereyra como contratação ideal. O meia argentino jogou na Juventus, seleção e estava na Udinese, onde disputou 36 jogos na última temporada, com cinco gols e sete assistências.

O time paulista fez o primeiro contato por Roberto Pereyra há três meses e negociava em sigilo. A princípio, era um sonho, mas o argentino demonstrou interesse em atuar no clube de Pelé.

O entrave, agora, é financeiro. O Santos segue confiante e promete um grande esforço para viabilizar a contratação. O Peixe entende que o atleta pode mudar o patamar do time.