LONDRES, REINO UNIDO (UOL-FOLHAPRESS) - Daniel Ricciardo estará de volta ao grid da Fórmula 1 já na próxima etapa, o GP da Hungria, em menos de duas semanas, no lugar de Nyck De Vries. O holandês durou apenas dez corridas ao lado de Yuki Tsunoda na AlphaTauri, e teve sua saída confirmada após uma reunião na sede da Red Bull, que controla o time, nesta terça-feira na Inglaterra.

O martelo foi batido logo depois que Ricciardo foi à pista com a Red Bull para um teste com os pneus Pirelli, em Silverstone. O australiano já vinha demonstrando progresso claro em suas sessões no simulador da equipe, que via o teste de pista como última peça no quebra-cabeças para definir se ele teria condições de voltar ao grid.

A AlphaTauri confirmou o empréstimo de Riccardo junto à Red Bull até o final da temporada 2023.

Ricciardo, que teve passagem pela AlphaTauri (quando o time se chamava Toro Rosso) e também pela própria Red Bull, vem de dois anos difíceis com a McLaren. O sempre sorridente australiano foi dispensado antes mesmo do final de seu contrato, e revelou em entrevista em junho que viveu períodos em que perdeu o apetite e sentiu que não estava bem mentalmente.

Sem portas abertas no grid em 2023, Ricciardo recebeu a oferta para ficar na reserva da Red Bull. Seu foco desde então vinha sendo cuidar da saúde mental e preparar-se para o retorno, principalmente depois que ele começou a ver a AlphaTauri como uma oportunidade.

Paralelamente, o consultor da Red Bull, Helmut Marko, vinha deixando claro que o trabalho de De Vries, piloto com títulos na F2 e na FE, mas que bateu na trave da F1 algumas vezes e estava estreando já aos 27 anos, não agradava.

Marko por várias vezes trocou seus pilotos, seja na Toro Rosso/AlphaTauri, seja na Red Bull, no meio da temporada, esperando o retorno da pausa de agosto. Mas, desta vez, sentindo que Ricciardo está apto a voltar e sem acreditar na recuperação de De Vries, a troca acontece duas corridas antes da pausa no campeonato.

RICCIARDO NÃO TERÁ VIDA FÁCIL NA ALPHATAURI

É um desafio e tanto para o australiano de 34 anos, que teve dificuldades desde que saiu da Red Bull em 2018, temendo ficar sem espaço com o crescimento de Max Verstappen dentro da equipe. Ele teve dificuldades em se adaptar ao carro da Renault inicialmente, e sofreu ainda mais na McLaren, muitas vezes sem saber como o companheiro Lando Norris conseguia extrair performance do mesmo equipamento.

Na AlphaTauri, ele vai ter ao seu lado um companheiro muito bem quisto pelos engenheiros da equipe. Yuki Tsunoda chegou à F1 com apenas dois anos de automobilismo europeu e, naturalmente, cometeu muitos erros. Mas a velocidade do japonês de 23 anos faz com que a Red Bull acredite ter um piloto que, se bem lapidado, pode ser tornar muito forte no futuro.

Em seu terceiro ano na equipe, Tsunoda tem impressionado, embora os dois pontos que ele tem no campeonato não demonstrem isso devido a outro problema para Ricciardo: o carro é o pior do grid, e mesmo a grande atualização levada para Silverstone não alterou significativamente esse cenário.

Resta saber se Ricciardo é uma opção de emergência ou pode ficar na equipe a médio prazo. Marko não esconde seu interesse em Álex Palou, que lidera com folga o campeonato da Indy e tem contrato com a McLaren, mas estaria liberado caso surgisse uma vaga na F1. O consultor tenta criar um plano de sucessão para Sergio Perez, que tem o apoio da Red Bull para ficar até o final de 2024, quando acaba seu contrato.

Tanto Marko, quanto Christian Horner, já deixaram claro que Ricciardo não faz parte dos planos atuais da Red Bull para substituir Perez. O australiano, por sua vez, disse algumas vezes que preferia não voltar ao grid neste ano, e tinha inclusive vários compromissos comerciais marcados, mas não deve ter tido muita escolha. Ele tem 12 corridas em um carro ruim e com um companheiro em evolução constante para mostrar que ainda tem lugar no grid em 2024.