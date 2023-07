RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo contará com novidades para o confronto com o Athletico-PR, na disputa por vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Os times se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h30, na Ligga Arena, em Curitiba (PR).

Recuperados de lesão, o zagueiro Léo Pereira e o atacante Gabigol vão viajar para Curitiba com o elenco.

Reforço nesta janela, o volante Allan também está relacionado e pode fazer a estreia.

O técnico Jorge Sampaoli já tinha expectativa de contar com os três jogadores neste duelo decisivo.

"São jogadores que esperamos recuperar para quarta-feira [Gabigol e Léo Pereira]. Allan está fazendo um trabalho duplo para ficar em forma. Vamos testá-lo na segunda e na terça. Espero ter todos os jogadores à disposição para jogar essa decisão de Copa do Brasil", disse, após o empate com o Palmeiras, no sábado.

Léo Pereira e Gabigol foram desfalques no jogo de ida contra o Athletico-PR, no Maracanã, e contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Os dois começaram a treinar com o elenco no começo desta semana.

Durante a coletiva de apresentação, Allan também apontou que poderia enfrentar o rival paranaense.

"Estou 100% da lesão. Preciso retomar a minha parte física, ritmo de jogo, que é o mais importante, mas isso só se ganha jogando. Por mim, já teria ido para esse jogo de sábado, mas achei melhor dar uma segurada para, se Deus quiser, ir para quarta-feira [contra o Athletico-PR] e estar no meu alto nível", afirmou.

Bruno Henrique, por outro lado, é desfalque. Exames diagnosticaram um estiramento ligamentar após entorse no joelho e tornozelo esquerdos.

Uma possível escalação inicial do Flamengo tem: Matheus Cunha; Wesley, Fabricio Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Victor Hugo, Gerson e Arrascaeta, Éverton Ribeiro (Gabigol) e Pedro.

Do outro lado, o Athletico-PR segue com Fernando, Pablo e Rômulo como dúvidas. Uma possível escalação do interino Wesley Carvalho tem: Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Madson (Khellven), Fernandinho, Erick, Lucas Esquivel, (Christian) Vitor Bueno; Canobbio e Vitor Roque.

Estádio: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (12)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP)

Transmissão: Globo, Premiere e SporTV