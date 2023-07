SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O japonês Kazuyoshi Miura estenderá seu período como o jogador de futebol profissional mais velho do mundo.

Kazu renovou com o Oliveirense, da segunda divisão portuguesa. O novo contrato é válido até junho de 2024.

O jogador japonês participou de três partidas do Oliveirense na última temporada, após ser contratado em janeiro. No compromisso mais recente, contra o Leixões, Kazu foi eleito o melhor jogador em campo.

Kazu afirmou em maio que pretende jogar até os 60 anos, em entrevista à TV portuguesa Sport TV. O atacante nascido em 1967 fará aniversário novamente em 26 de fevereiro do ano que vem.

A CARREIRA DE KAZU

O japonês deu seus primeiros passos no futebol profissional com a camisa do Santos. Após passagem pelas categorias de base, estreou no time da Vila Belmiro em 1986, totalizando 27 partidas e dois gols em duas passagens.

Kazu também jogou por Palmeiras, Matsubara, CRB, XV de Jaú e Coritiba. O atleta deixou o futebol brasileiro em 1990 para atuar no Japão e não voltou mais.

Ídolo do Yokohama FC, Kazu já teve outras experiências no futebol europeu antes do Oliveirense. O japonês teve passagens curtas pelo Genoa e pelo Dínamo de Zagreb durante a década de 1990.