SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Colo-Colo venceu o América-MG por 2 a 1, no Chile, no jogo de ida do playoff da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (11)

Leo Gil fez os dois gols do Colo-Colo. Os tentos saíram no primeiro minuto e aos 17 do segundo tempo.

Alê descontou para o América-MG nos acréscimos, aos 47 minutos da etapa final.

A equipe chilena leva vantagem mínima para a partida de volta. O Coelho precisa pelo menos de uma vitória simples para levar o confronto para a disputa de pênaltis.

O duelo decisivo será disputada na próxima terça-feira (18), às 19h (horário de Brasília), no Independência. Quem avançar encara o Red Bull Bragantino nas oitavas.

COMO FOI O JOGO

O primeiro tempo foi morno e cada equipe criou apenas uma boa chance de gol. Aos 15 minutos, Palacios chutou colocado da entrada da área e mandou rente à trave, enquanto o América-MG assustou com Mastriani, que fez o goleiro De Paul para trabalhar aos 38'.

A etapa final já começou movimentada. Logo aos 23 segundos de jogo, Saldivia fez ligação direta, Wanderson falhou em disputa pelo alto, Leo Gil aproveitou e, cara a cara com Pasinato, soltou uma bomba no canto superior esquerdo do gol para abrir o placar.

O Colo-Colo ampliou, novamente com Gil. Ele recebeu com liberdade na intermediária, acertou um chute de canhota no ângulo direito e marcou pela segunda vez na partida.

COLO-COLO

De Paul; Óscar Opazo, Falcón e Saldivia; Agustín Bouzat, Fuentes, Pavez e Leonardo Gil (Wiemberg); Thompson (Fabián Castillo), Pizarro (Benegas) e Palacios. T.: Gustavo Quinteros

AMÉRICA-MG

Matheus Pasinato; Wanderson (Emmanuel Martínez, Júlio, Éder e Nicolas; Alê, Rodriguinho (Marlon) e Breno (Juninho); Matheusinho (Everaldo), Rodrigo Varanda e Mastriani (Wellington Paulista). T.: Vagner Mancini

Estádio: Monumental David Arellano, em Santiago (Chile)

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailosky e Sebastian Rainieri (ambos da ARG)

VAR: Jorge Baliño (ARG)

Cartões amarelos: Éder, Rodriguinho e Rodrigo Varanda (AME); Opazo e Bouzat

Gols marcados: Leonardo Gil (COL), aos 02' e aos 17?, e Alê (AME), aos 47?/2°T