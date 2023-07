SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cem dias dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, que começam em 20 de outubro, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) confirmou a presença de campeões e medalhistas olímpicos, como a nadadora Ana Marcela Cunha, a ginasta Rebeca Andrade e a skatista Rayssa Leal.

Até o momento, o Time Brasil garantiu 562 vagas para disputar medalhas no Pan, entre elas estão as 12 do basquete feminino, conquistadas após a vitória da seleção brasileira sobre os Estados Unidos na Copa América, no último fim de semana.

"É um nível muito alto. Competimos contra os melhores times da América. Santiago-2023 será algo muito grande porque teremos de enfrentar os Estados Unidos, que são os melhores", disse Rebeca Andrade à organização dos Jogos Pan-Americanos de Santiago.

A presença de grandes atletas brasileiros no Pan é vista pelo COB como uma boa oportunidade de projeção para as Olimpíadas de Paris, que acontecem menos de nove meses após o término da competição das Américas.

"Os Jogos Pan-Americanos são um importante termômetro não apenas para efeitos de resultado esportivo, mas também para avaliar a qualidade dos nossos serviços aos atletas e demais integrantes da delegação brasileira. Santiago 2023 cumprirá uma etapa fundamental para Paris 2024, que vai começar apenas nove meses mais adiante", analisou Ney Wilson, diretor de Alto Rendimento do COB

"A presença de campeões olímpicos e de diversos outros atletas de destaque em suas modalidades será muito importante não só para essas avaliações e testes, mas também para nos ajudar a cumprir nossos objetivos de conquistar o maior número de vagas possível para Paris 2024 e de permanecermos no Top-3 do continente", afirmou.

O número de atletas brasileiros com ótimos resultados internacionais no Pan de Santiago ainda pode aumentar, porque há confederações em processo de seleção dos esportistas que vão disputar a competição continental.

ALGUNS DESTAQUES DO BRASIL QUE CONFIRMARAM PRESENÇA NO PAN

- Rebeca Andrade, ginástica artística (campeã olímpica em Tóquio-2020)

- Ana Marcela Cunha, maratona aquática (campeã olímpica em Tóquio-2020 e sete vezes campeã mundial)

- Fernando Scheffer, natação (bronze em Tóquio-2020 e campeão mundial em 2018)

- Ana Sátila, canoagem slalom (bicampeã nos Jogos Pan-Americanos, em Toronto-2015 e em Lima-2019)

- Pepê Gonçalves, canoagem slalom (campeão no Pan de Lima-2019)

- Douglas Brose, caratê (quatro vezes campeão mundial e ouro no Pan de Toronto-2015)

- Rayssa Leal, skate (prata em Tóquio-2020)