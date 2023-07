SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Zé Rafael deve ser a novidade do time titular do Palmeiras contra o São Paulo, nesta quinta-feira (13), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil ?o time tricolor do Morumbi venceu o jogo de ida por 1 a 0 e avança para a semifinal em caso de empate.

O meio-campista está quase recuperado de lesão no joelho. Zé teve um estiramento no ligamento do joelho direito e não jogou contra o Bolívar (Libertadores), Athletico-PR (Brasileirão), São Paulo (Copa do Brasil) e Flamengo (Brasileirão).

Treinos durante a semana de confronto decisivo. O jogador treina normalmente com seus companheiros desde o início da semana, mesmo fazendo transição física.

Volta acaba com 'dor de cabeça' de Abel Ferreira. O técnico português usou Gabriel Menino mais recuado para suprir a ausência de Zé, mas o jovem vive sua melhor temporada jogando mais próximo do ataque. Com a retorno do camisa 8, o Palmeiras terá mais combatividade no meio-campo e terá Menino na posição onde mais se destacou em 2023.

Zé já era importante e virou imprescindível para o Palmeiras. A diretoria alviverde negociou Danilo com o Nottingham Forest no início do ano, mas não contratou ninguém para repor a saída. Abel recuou Zé Rafael para exercer a função que a cria da base fazia, e ele se saiu muito bem.

ESCALAÇÃO DO PALMEIRAS TEM DÚVIDA NO ATAQUE

Rony, que não disputou o jogo de ida por uma lesão no tornozelo, já atuou contra o Flamengo no fim de semana e será titular ao lado de Dudu no ataque. A única dúvida no setor ofensivo é para a vaga de Artur, que já defendeu o Red Bull Bragantino na competição. Os jovens Endrick e Luis Guilherme são os cotados.

Sendo assim, o Palmeiras deve ir a campo com: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael (Richard Ríos), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Luís Guilherme (Endrick) e Rony.

O São Paulo, por sua vez, deve contar com os reforços de Luciano e Calleri, que voltaram a treinar sem restrições nesta semana. Por outro lado, o time deve ser desfalcado por Beraldo e Alan Fraco, que se recuperam de lesões. O volante Pablo Maia também é dúvida -o jogador se ausentou do treino desta quarta-feira (12) por conta da morte do pai.

Uma possível escalação inicial do técnico Dorival Júnior tem: Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Caio Paulista; Jeghson Méndez (Pablo Maia), Gabriel Neves, Wellington Rato (Alisson) e Rodrigo Nestor; Luciano e Calleri.

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: Às 20h (de Brasília) desta quinta-feira (13)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

VAR: Wagner Reway (Fifa/PB)

Transmissão: Amazon Prime Video