SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o Bahia, nos pênaltis, na noite desta quarta-feira (12), pelo jogo de volta das quartas de final e se classificou para a semifinal de final da Copa do Brasil. As equipes empataram por 1 a 1 no tempo normal.

Villasanti foi quem marcou para o Grêmio no tempo normal, e Everaldo foi o responsável por anotar para o Bahia.

Nos pênaltis, o Grêmio levou a melhor, ganhando por 4 a 3.

O adversário do time gaúcho será conhecido ainda nesta noite, na partida entre Athletico-PR e Flamengo.

A partida começou com uma hora de atraso com relação ao horário inicialmente marcado, 19h. Isso porque um ciclone extratropical, que passa pelo Rio Grande do Sul, provocou um grande volume de chuva ao longo do dia, causando diversas poças no gramado, que foi submetido a inspeções da arbitragem antes de ter o jogo liberado.

O Grêmio tem como próximo compromisso o duelo contra o Atlético-MG, somente no sábado, (22), às 21h (de Brasília), em casa, pelo Brasileiro. Já o Bahia visita o Athletico-PR neste domingo (16), na Ligga Arena, às 18h30 (de Brasília), também pelo Brasileiro.

GRÊMIO

Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves, Kannemann (Ferreira); João Pedro (Gustavo Martins), Villasanti, Carballo (Nathan), Bitello, Cristaldo (Vina), Reinaldo; Luis Suárez (André). T.: Renato Portaluppi.

BAHIA

Marcos Felipe; Cicinho, Gabriel Xavier, Kanu, Ryan (Matheus Bahia); Acevedo, Rezende, Cauly; Ademir (Yago Felipe), Everaldo, Kayky (Lucas Mugni). T.: Renato Paiva.

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Público: 35.437 torcedores

Renda: R$ 3.109.743,00

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Carballo (GRE), Everaldo, Acevedo, Ryan, Kanu (BAH)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Everaldo (49'/1ºT) Villasanti (26'/2ºT)