SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A China venceu o Brasil nesta quinta-feira (13), por 3 sets a 1, pelas quartas de final da Liga das Nações feminina de vôlei e está na semifinal da competição. O jogo foi disputado Arlington, no Texas, nos Estados Unidos, palco da fase final. As parciais foram de 21/25, 20/25, 25/20 e 23/25.

Na primeira fase, as duas seleções já haviam se enfrentado em um jogo bastante movimentado, com as chinesas levando a melhor por 3 sets a 2, com parciais de 25/23, 22/25, 25/20, 20/25 e 15/12.

A Polônia venceu a Alemanha por 3 sets a 1 e será a adversária da China na próxima fase. Os Estados Unidos também superaram o Japão pelo mesmo placar, e vão conhecer seu adversário do duelo entre Turquia e Itália.

Thaisa foi a maior pontuadora do Brasil, com 18 ponto anotados. Já do lado da China, Li Yingying foi quem mais colocou bolas ao chão, com 16 pontos marcados.

COMO FOI O JOGO

O primeiro set foi bastante equilibrado, com as equipes perseguindo uma a outra no placar. A China foi quem começou pontuando, mas logo na sequência viu o Brasil empatando e ficando bem perto do marcador. As brasileiras ainda conseguiram duas grandes defesas, com Carol e e Macris, mas a China marcou o ponto depois que a bola explodiu nos braços da levantadora da amarelinha e perdeu o curso. O jogo ficou tenso para o Brasil a partir do 20º ponto das chinesas. Apesar de ter levado um ponto no desafio com um toque no bloqueio, os erros brasileiros foram fatais para decretar a vitória da China por 25/21.

O segundo set começou com uma atitude diferente do Brasil, mas os erros ainda pesaram bastante no resultado do placar. Com a entrada de Julia Bergmann no lugar de Maiara, as brasileira melhoraram em quadra e passaram a pontuar com mais atenção. Thaisa engatou no jogo, pediu a bola e pontuou bem para o Brasil. Roberta errou o levantamento e a bola foi pro chão quando o placar anotava 16/20 para a China. Apesar de Tainara ter virado três bolas, as chinesas de deram melhor mais uma vez e fecharam o set em 25/20.

O terceiro set também começou com a China pontuando. A linha de passe do Brasil vacilou, com as jogadoras indecisas sobre quem iria na bola, e o saque no meio da quadra caiu fácil. Com o ace de Tainara, o Brasil respirou no jogo. Diau ainda tentou de segunda, mas Gabi apareceu para evitar e deixar o Brasil a dois pontos de empatar com as adversárias. As brasileiras passaram na frente pela primeira vez no set depois de outro rally, onde Tainara pingou para fazer o ponto. Macris, de saque, fechou o terceiro set para o Brasil em 25/20.

O quarto set começou com um rally e o ponto da China. Depois de caminharem lado a lado no placar, Wang atacou na rede e colocou o Brasil na frente, mas os erros brasileiros novamente foram determinantes para afastar as equipes no marcador. As brasileiras engataram bons momentos revertidos em pontos. Macris, Gabi e Tainara foram os nomes que deram uma levantada no Brasil no quarto set. Depois de um grande rally, Gabi explorou o bloqueio para virar. Apesar da reação brasileira, Tainara errou o saque e deu a vitória para as chinesas por 23/25.