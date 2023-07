SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fifa divulgou, nesta quinta-feira (13), quanto cada clube receberá por ter cedido atletas para a Copa. No Brasil, Flamengo receberá maior valor.

O Flamengo recebeu R$ 4,23 milhões (US$ 883,3 mil). Em segundo lugar aparece o Palmeiras com R$ 1,76 milhões (US$ 368 mil) e depois o São Paulo com R$ 1,48 milhões (US$ 309,3 mil).

Em primeiro lugar no ranking, o Manchester City foi quem mais recebeu dinheiro por ter cedido atletas para a competição: R$ 22 milhões (US$ 4,59 milhões). Barcelona (R$ 21,7 milhões) e Bayern de Munique (R$ 20,6 milhões) aparecem em seguida.

Dentre os times da Conmebol, o River Plate foi quem ganhou mais: R$ 5,8 milhões (US$ 1,2 milhão) e aparece na frente do Flamengo.

A entidade distribuiu cerca de R$ 1 bilhão (US$ 209 milhões) para 440 clubes em todo o mundo.

Os times europeus foram quem receberam a maior fatia do valor R$ 762,4 milhões, para 275 equipes. A Conmebol ficou em quarto no ranking, com R$ 27,8 milhões (US$ 5,8 milhões) para 26 clubes; a Confederação Asiática (R$ 113,7 milhões) e a Concacaf (R$ 73,9 milhões), aparecem em segundo e terceiro.