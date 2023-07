SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O corpo do jogador Yuri Vasconcelos, de 24 anos, morto após ser atropelado dentro de casa nos Estados Unidos, será sepultado nesta quinta-feira (13), no município de Tanque D'arca, Agreste de Alagoas.

O corpo de Yuri chegou à sua cidade natal somente nesta quinta, onde está sendo velado. A família conseguiu dinheiro para o translado do corpo de Yuri para Alagoas por meio de uma vaquinha.

O velório acontece no Ginásio da Escola Mãe do Povo, e o sepultamento está marcado para às 17h (de Brasília). A informação é do site 'G1 Alagoas'.

O último adeus da família e amigos do jogador acontece quase um mês depois da confirmação da morte.

Nascido em Tanque D'Arca, Yuri estava nos Estados Unidos há dois anos, onde estudava educação física e atuava como jogador de futebol.

Ele estava almoçando dentro de casa quando foi atropelado por um carro que ultrapassou o sinal vermelho, quebrou duas placas, perdeu o controle e invadiu o imóvel.

Depois do ocorrido, o motorista do carro não foi preso. A polícia local investiga o caso.