SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já em Gold Coast, na Austrália, onde finaliza a sua preparação para a Copa do Mundo feminina, a seleção brasileira venceu a China com facilidade em um jogo-treino. As jogadoras aprovaram o próprio desempenho no triunfo por 3 a 0, construído com facilidade e um bom número de oportunidades criadas.

As comandadas de Pia Sundhage chegaram com alguma facilidade ao gol das adversárias no confronto, realizado em três tempos de 30 minutos. Luana abriu o placar, aproveitando sobra com chute forte da entrada da área. Os outros dois gols saíram em lances de bola parada. Kethellen concluiu para o gol após cabeceio de Rafaelle. Depois, Rafaelle cabeceou direto para a rede.

"Bola parada decide muito no futebol, é uma arma. E a gente tem zagueiras altas, como eu", afirmou Rafaelle, lembrando que nem todas as adversárias terão a baixa estatura da China. "Imagina a França, que tem a Renard [1,87 m]. Então, temos que estar bem não só ofensivamente mas também defensivamente nessas jogadas."

A equipe verde-amarela já havia usado as bolas altas para vencer o amistoso de despedida do território brasileiro. O triunfo por 4 a 0 sobre o frágil Chile, em Brasília, foi construído em quatro cruzamentos. Mas o desempenho nesse tipo de lance não foi o único motivo apontado como positivo no teste de quinta (13).

"O futebol asiático tem um estilo de toque curto, mas acho que nossa pressão funcionou. A gente conseguiu se aproximar e trabalhar bem a bola durante o jogo. Acabamos fazendo gols de bola parada, mas mantivemos a posse e o controle de jogo. Acho que foi muito bom, no geral", acrescentou Rafaelle.

Ficaram fora da atividade quatro jogadoras das inscritas no Mundial. Marta e Bia foram ausência por controle de carga e não preocupam. Geyse reclamou de dores lombares e descansou. Preocupa mais a situação da atacante Nycole, que torceu o tornozelo no embate com o Chile, no último dia 2, e ainda não conseguiu retornar aos treinamentos.

Desde que haja uma lesão comprovada ao corpo médico da Fifa (Federação Internacional de Futebol), pode ser feita uma substituição na lista até a véspera da estreia. O Brasil jogará a sua primeira partida no próximo dia 24, contra o Panamá, no Hindmarsh Stadium, em Adelaide, na Austrália -a Nova Zelândia é o outro país que recebe a Copa.

A treinadora Pia Sundhage levou aos treinos na Oceania três suplentes indicadas à organização do Mundial. Duas delas, Angelina e Aline Gomes, participaram do jogo-treino com as chinesas. Tainara apenas assistiu ao duelo. A comissão técnica avalia a situação de Nycole, porém ainda trabalha com otimismo de que ela estará à disposição na competição.