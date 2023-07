SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Os pais de Gabriella Anelli, torcedora do Palmeiras morta em confronto entre torcedores no domingo (9), pediram ao clube um ingresso para que o avô da palmeirense fosse ao Allianz Parque nesta quinta-feira (13). Segundo o tio da vítima, Clayton Costa, o clube teria negado o ingresso.

O Palmeiras enfrenta o São Paulo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Antes do duelo, haverá uma homenagem à torcedora -e é esse o motivo pelo qual o avô dela, Paschoal, de 83 anos, gostaria de ir ao estádio.

O tio de Gabriella falou ao UOL que o clube negou o ingresso, que seria apenas para o avô. Pais e irmão da vítima já haviam comprado bilhetes para o confronto mesmo antes da morte da filha.

"O pai da Gabriella disse que pagaria pelo ingresso, se fosse necessário, e o clube disse que não poderia ajudar", disse.

A TUP, torcida organizada palmeirense, se manifestou de forma contrária à ação do Palmeiras. Procurado pela reportagem, o clube disse que não vai se posicionar.

CASO GABRIELLA ANELLI

Gabriella Anelli morreu após ser atingida por estilhaços de uma garrafa, arremessada por um torcedor antes do jogo entre Palmeiras e Flamengo, no domingo (9). O caso, antes sob cuidados do Drade (Delegacia de Polícia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva), agora será encaminhado para o DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa).