SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A boxeadora olímpica argentina Dayana Sánchez está intubada na UTI devido a um incêndio em casa.

Uma explosão causada pelo fogão colocou fogo no quarto da boxeadora olímpica na noite de ontem (12). Ela mora em Córdoba, na Argentina.

Dayana Sánchez teve danos no trato respiratório e queimaduras de segundo grau no rosto, no pescoço e nas mãos. Ela está internada no Instituto de Queimados.

O boletim médico informou que o estado da atleta de 30 anos é grave, segundo o La Nación. O jornal acrescentou que o incêndio começou por volta das 23h (de Brasília).

A boxeadora teve 9% do corpo queimado, de acordo com o Olé. A irmã Leonela contou que Dayana tentava tirar o fogão da casa, já sentia "forte cheiro de gás", quando ocorreu a explosão.