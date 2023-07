SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos está animado com a contratação do centroavante Julio Furch. E a boa avaliação vai além do fator técnico.

Furch, de 33 anos, pediu para ser liberado pelo Atlas (México) e está muito animado com a oportunidade de jogar no Santos.

O jogador viu as últimas partidas do time alvinegro e, em conversas com profissionais do clube, já mostrou saber os nomes de todos os companheiros e ensaiou palavras em português.

Ele é esperado ainda nesta semana para exames médicos e assinatura do contrato de dois anos. A estreia pode ocorrer contra o Botafogo, dia 23.

AVALIAÇÃO

O técnico Paulo Turra pediu aos analistas do Santos um centroavante de características diferentes em relação a Marcos Leonardo, Deivid Washington e Bruno Mezenga.

Turra queria um atacante alto e forte no pivô, mas com boa associação com o restante do time, além da experiência. O argentino se encaixou perfeitamente nesse filtro.

O Santos não demorou a aprovar o atleta que é reconhecido no México, com mais de 100 gols na liga e tricampeão. Ele era um dos líderes no Atlas e também no Santos Laguna.

O clube paulista viu semelhanças com o perfil de Ricardo Oliveira: um jogador experiente, líder, muito profissional e com capacidade de performar bem e ajudar outros a performarem melhor.

E O MARCOS LEONARDO?

Com Furch, o Santos fica com quatro centroavantes. Mas Marcos Leonardo deve sair ainda nesta janela internacional de transferências.

A Lazio (Itália) é a principal interessada, mas ainda não chegou aos valores exigidos pelo presidente Andres Rueda.

Mesmo que ML9 fique, o Santos entende que Furch será bem utilizado. Ele tem histórico de atuar ao lado de outro atacante, em um 4-4-2, como Turra fez no Athletico-PR com Vitor Roque e Pablo.

Se Marcos Leonardo sair, ele brigará por posição com Deivid Washington ou pode atuar ao lado do garoto de 18 anos. Bruno Mezenga, emprestado pelo Água Santa até dezembro, está no fim da fila.