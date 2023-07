SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lionel Messi está em solo americano para começar sua jornada como jogador do Inter Miami, mas antes que seu anúncio oficial aconteça, e a temporada comece oficialmente, o craque aproveitou para conhecer a sua nova vizinhança.

O argentino foi até um supermercado local com os filhos para fazer compras e surpreendeu os clientes.

Além de comprar o que precisava para casa, Messi também tirou fotos com os presentes no estabelecimento.

O jogador teria feito suas compras na noite de quinta-feira (13), em uma unidade do Publix, maior rede de supermercados da Flórida.

Enquanto colocava no carrinho os itens necessários, Messi falava com os filhos e sorria ao tirar fotos com os fãs. A informação é do site 'O Globo'.

Na noite de quarta-feira (12), o argentino saiu para jantar com a família em um restaurante de Miami Beach, e na saída também falou com os torcedores.