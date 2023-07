A campanha da Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro está muito abaixo do esperado, uma vez que a equipe está correndo risco de brigar contra o rebaixamento novamente. Por isso, a diretoria está se mobilizando e trazendo reforços para o elenco.



Mais dois reforços chegaram à cidade de Chapecó e assinaram os seus contratos para reforçar a Chapecoense nos compromissos da sequência da temporada: o goleiro Carlos Eduardo – que pertence ao Retrô e firmou vínculo de empréstimo até 30 de novembro de 2023 – e o atacante Kayke – que pertence ao Sport e firmou vínculo de empréstimo até 31 de dezembro de 2023.



De acordo com o site do Verdão do Oeste, o goleiro Carlos Eduardo, de 31 anos, é natural de Porto Alegre (RS), fez parte da formação nas categorias de base do Athletico-PR e apresenta, no currículo, passagens por equipes como o GE Brasil, o Sport, o Santo André e o Retrô.



Já o atacante Kayke, de 35 anos, é natural de Brasília e foi formado nas categorias de base do Flamengo. No profissional, o atleta acumula experiências no exterior – tendo atuado na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, em Portugal, no Japão, no Catar e nos Emirados Árabes. No Brasil, Kayke tem passagens por equipes como Atlético-GO, ABC, Flamengo, Santos, Bahia, Fluminense, Goiás e Sport.



Cabe ressaltar que a equipe já tinha anunciado o zagueiro Lucas Freitas e os atacantes Marcinho e Marco Antônio. “A gente sabe da grandeza do clube, sabe do peso que estamos carregando por representar essa camisa e sabe que só o trabalho vai nos devolver o que a gente quer, que são as vitórias. Já estamos entrando na dinâmica do clube, do grupo, vimos que é um grupo muito trabalhador e de muita qualidade. Agora, vamos botar em prática o que a gente sabe e, junto deles, tirar a Chapecoense desta situação”, disse Freitas em sua entrevista coletiva de apresentação.



chapecoense | Rebaixamento | Série B