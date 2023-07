SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi por uma fração de segundo que Ana Marcela Cunha, 31, não conseguiu garantir nesta sexta-feira (14) a sua classificação para os Jogos Olímpicos de Paris. Na 1ª final da Maratona Aquática de 10 km feminina, a brasileira fechou a disputa na quarta posição.

A vitória ficou com a alemã Leonie Beck, que arrancou na parte final e venceu com tranquilidade a disputa em Fukuoka, no Japão. Chelsea Gubecka, da Austrália, cruzou em segundo, enquanto a americana Katie Grimes completou o pódio.

Grimes e Ana Marcela chegaram praticamente juntas na linha de chegada, mas a americana conseguiu a vitória por um décimo de segundo, em uma decisão confirmada apenas na fotografia.

Recuperada de uma cirurgia no ombro esquerdo, Ana Marcela Cunha buscava sua primeira medalha de ouro na prova dos 10 km em Mundiais e, de quebra, a classificação para os Jogos de Paris 2024.

Na competição em Fukuoka, as três primeiras colocadas na prova dos 10 km garantem a vaga olímpica.

Além da prova desta sexta, a baiana participará de outros dois eventos em Fukuoka, os 5 km, no dia 17, e o revezamento misto 4×1.500 m, no dia 19.

Entre homens e mulheres, Ana Marcela Cunha é a maior medalhista na história dos Mundiais, com 15 pódios no total.