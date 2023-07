SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Julio Furch fez um grande esforço para se tornar jogador do Santos.

Tudo foi montado nos mínimos detalhes até que o jogador falou sobre a proposta do Santos e a mudança para o Brasil.

A esposa apoiou a realização do sonho, mas pediu para que eles procurassem um bom lugar para morar em Santos.

Furch já conversa com profissionais do Peixe. Ele viu jogos recentes, sabe o nome dos companheiros de cor e começou a se arriscar no português.

Furch, aos 33 anos, pediu para sair do Atlas e exigiu uma rescisão amigável. O Peixe só pagará os salários e luvas (um prêmio pela assinatura do contrato).

O centroavante argentino recebeu o contato do Santos no sábado e, prontamente, pediu uma reunião com a direção do Atlas para sair.