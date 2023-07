Estão abertas as inscrições para a Corrida 15 Anos do Independência Shopping. A competição ocorre no dia 27 de agosto. Todas as idades podem participar da prova composta por 5km de corrida, 2,5km de caminhada e modalidade infantil. A intenção, conforme a organização é promover e incentivar a prática esportiva. As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de agosto, através do site da iniciativa. Quem desejar pode optar pela inscrição presencial nas lojas Kings Sneakers, Live, Starfeet, Toron,Track&Field e World Tênis, todas localizadas no Independência Shopping.

Os preços de primeiro lote, que será vendido até o dia 13 de agosto, são: R$80, para corrida e caminhada com o kit; R$53, para corrida e caminhada sem o kit e R$26,50 para o infantil sem kit. Os preços para o segundo lote, que será vendido do dia 14 de agosto ao dia 20 de agosto, são, respectivamente: R$107, para corrida e caminhada com o kit; R$80 para corrida e caminhada sem o kit e R$40 para o infantil sem kit. Os kits contêm uma camisa em poliamida e brindes especiais. A entrega dos kits está prevista

para o dia 26 de agosto, das 13h às 18h, no Independência Shopping

A iniciativa tem descontos especiais para pessoas com 60 anos ou mais. Com isso, a Corrida 15 Anos, de acordo com a organização, busca promover a inclusão e estimular a participação de diferentes faixas etárias, proporcionando um momento compartilhado por toda a família. Confira os valores das inscrições:

O percurso terá saída e linha de chegada no estacionamento do Independência Shopping. A largada da

corrida e caminhada para aqueles com 14 anos ou mais está programada para às 8h, enquanto a corrida infantil, destinada a crianças com menos de 13 anos, terá início às 9h30.

A Corrida 15 Anos contará com uma premiação especial para os destaques da competição. Serão entregues troféus para os 5 primeiros colocados nas categorias masculina e feminina, além de troféus para as 3 maiores equipes também nas categorias masculina e feminina. Haverá ainda um troféu dedicado à maior equipe PCD (Pessoas com Deficiência), tanto masculina quanto feminina.

Todos os inscritos que concluírem a prova receberão uma medalha de participação como reconhecimento pelo esforço e dedicação.