SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais uma vez, o Corinthians contou com a larga envergadura do goleiro Cássio para avançar na Copa do Brasil. Neste sábado (15), o ídolo alvinegro defendeu dois pênaltis e foi determinante para a formação do Parque São Jorge avançar à semifinal.

Na Neo Química Arena, em Itaquera, a equipe alvinegra venceu no tempo regulamentar por 3 a 2, com gols de Renato Augusto, Yuri Alberto e Róger Guedes. Como havia perdido o jogo de ida por 1 a 0, fora de casa, o resultado na capital paulista forçou a decisão por pênaltis, quando Cássio brilhou.

Fábio Santos, Giuliano e Yuri Alberto marcaram, enquanto Cássio defendeu os chutes de Paulinho Boia e Benítez para definir a vitória por 3 a 1.

Na semifinal, o adversário dos corintianos será o São Paulo. A equipe do Morumbi avançou no mata-mata após eliminar o Palmeiras nas quartas de final, com duas vitórias: 1 a 0 no Murumbi e 2 a 1 no Allianz Parque, de virada.

A ordem dos mandos de campo da próxima fase ainda será definida pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) em sorteio.

Na outra chave, Grêmio e Flamengo vão se enfrentar após eliminarem, respectivamente, Bahia e Athletico Paranaense.

Dos quatro, apenas o São Paulo ainda não conquistou o torneio. O Corinthians tem três troféus, enquanto o Flamengo soma quatro e o Grêmio é o segundo maior vencedor, com cinco --o Cruzeiro tem seis.

A exemplo das duas últimas fases, quando precisou virar sobre o Remo e sobre o Atlético Mineiro, o time do Parque São Jorge novamente precisou buscar o placar jogando em casa.

Nos primeiros 45 minutos, ainda que tenha criado as principais chances de gol, o Corinthians não teve boa atuação coletiva, mas levou perigo ao gol do América em jogadas individuais, sobretudo com Matías Rojas e Róguer Guedes.

Estreante do dia pela equipe alvinegra, o meia paraguaio mostrou repertório ofensivo, com bons passes, finalizações de longa distância e visão para furar a defesa. No seu melhor lance, serviu Róger Guedes com um cruzamento de trivela e o atacante cabeceou a bola no travessão.

Mesmo com a vantagem do jogo de ida, o time mineiro não se limitou apenas a defender. Além de marcar a saída de bola corintiana, teve duas boas finalizações.

Na volta do intervalo, porém, o Corinthians passou a mostrar mais organização. Na virada do primeiro para o segundo minuto, logo abriu o placar, quando Fagner cruzou na cabeça de Renato Augusto e o meia fez o gol de cabeça.

Com a vantagem mínima parcial, os donos a casa devolviam o placar do jogo de ida e levavam a decisão para os pênaltis. Aos 19 minutos, no entanto, Yuri Alberto desencantou. Depois de desperdiçar algumas boas chances na partida, ele se atirou na bola para desviar para a rede um cruzamento de Ruan Oliveira.

Quando parecia que os donos da casa poderiam matar a partida, no entanto, o América conseguiu reagir. Aos 23 minutos, Benítez recebeu a bola na grande área, virou e finalizou colocado para descontar.

O susto durou pouco. Três minutos depois, Róger Guedes marcou de cabeça e ampliou para o Corinthians novamente, depois que o zagueiro Gil escorou um cruzamento e a bola apareceu limpa para o atacante dar marcar o terceiro dos donos da casa.

Mais uma vez, porém, os visitantes foram buscar o placar que forçava a decisão por pênaltis. Aos 37 minutos, Mastriani fez o segundo do América e decretou o 3 a 3 no agregado.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner (Bruno Méndez), Gil, Murillo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo (Matheus Araújo), Fausto Vera (Ruan Oliveira) e Renato Augusto (Giuliano); Matías Rojas (Adson), Róger Guedes e Yuri Alberto. T.: Vanderlei Luxemburgo

AMÉRICA-MG

Mateus Pasinato; Marlon (Breno), Iago Maidana, Éder e Danilo Avelar (Nicolas); Lucas Kal (Paulinho Bóia), Juninho (Marcinho) e Martinez; Pedrinho, Everaldo (Benítez) e Mastriani. T.: Vagner Mancini

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Fagner, Yuri Alberto, Róger Guedes, Gabriel Moscardo (COR), Benítez (AMG)

Gols: Renato Augusto (1'/2°T), Yuri Alberto (19'/2°T), Benítez (23'/2°T), Róger Guedes (28'/2°T), Mastriani (37'/2°T)