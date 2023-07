SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Não foi muito fácil, mas deu Sesi Araraquara no Jogo 1 das quartas de final dos playoffs da LBF (Liga de Basquete Feminino). Melhor campanha da fase de classificação, o Araraquara fez 92 a 78 para cima do Ituano, que jogou em casa, mas saiu atrás e já se complicou na série melhor de três jogos.

O Ituano, pior campanha da fase de classificação, até chegou a liderar o placar no 2º quarto, mas não aguentou o ritmo forte das adversárias e se complicou na série.

A segunda partida entre as equipes está marcada para o dia 20, às 19h30, em Araraquara. Só uma vitória do Ituano para forçar o Jogo 3, caso contrário Araraquara estará classificado para à semifinal da LBF.

GRANDE PARTIDA

Campeã da Copa América com o Brasil há uma semana, Sossô demonstrou muita precisão e foi eleita a MVP da partida. A armadora acertou sete bolas de três pontos e terminou com 21 pontos e uma eficiência de 29.

FEZ FALTA!

A pivô Monique, que teve média de duplo-duplo em pontos e rebotes durante a faase de classificação, teve que deixar o jogo ainda no 1º período. Monique tinha dois pontos e quatro rebotes com cinco minutos em quadra, quando trombou com a companheira Joice, bateu a cabeça e deixou o jogo meio zonza.

NÚMEROS

Em quase todas as estatísticas, a equipe do Sesi Araraquara foi melhor ou muito melhor. Caso dos pontos em contra-ataque, que teve Araraquara somando 20 pontos contra apenas sete. Enquanto o Ituano fez 21 pontos com atletas vindas do banco, Araraquara fez 38.

Somente nos erros é que a equipe de Araraquara foi pior e por isso não conseguiu uma vitória mais ampla. Foram 24 erros contra 16, sendo que a ala-pivô Aline Moura, um dos destaques da equipe, cometeu oito erros.

Ituano 78 x 92 Sesi Araraquara

Liga de Basquete Feminino - Quartas de final - Jogo 1

Data: 15/07/2023 (sábado)

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Ginásio Prudente de Moraes

ITUANO

Monique, Larissa, Palmira, Joice, Maiara, Isabella, Wanessa, Thayná Santos, Maria Carolina, Bianca, Karina e Maristela. T.: Barbosa.

SESI ARARAQUARASossô, Aline Moura, Jaqueline, Débora Costa, Jeanne, Leticia, Beatriz, Maila, Izabela, Tatiana, Vitória Marcelino e Diully. T.: João Camargo.