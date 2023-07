SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A oito dias da estreia na Copa do Mundo, a seleção brasileira feminina está concentrada em Gold Coast, na Austrália. Para aliviar o nervosismo, as várias estreantes do grupo contam com o apoio das veteranas.

Entre as 23 convocadas da seleção brasileira para a Copa do Mundo, onze nunca disputaram a competição - Camila, Antonia, Bruninha, Lauren, Duda, Kerolin, Adriana, Ana Vitória, Ary Borges, Nycole e Gabi Nunes.

A meia Kerolin disse que as conversas com atletas experientes em mundiais ajudam a dar tranquilidade antes da estreia.

"Nos dá muita confiança esse equilibro. Junta a juventude e a experiência. Acho que é chegar dentro de campo e fazer o que estamos treinando. Se colocar realmente essa vontade essa garra e esse sentimento dentro de campo as coisas vão acontecer, diz Kerolin, meia do North Carolina Courage.

Na opinião de Ary Borges, além dos diálogos sobre futebol, outras atividades -como jogar videogame, por exemplo- são importantes para aliviar a tensão antes da primeira partida.

"São muitas meninas que estão na primeira Copa. Então, tentamos não conversar de futebol, jogar videogame, no hotel tem algumas atividades para a gente fazer e tranquilizar a cabeça. Mas na verdade o grupo é fundamental porque é uma passando para outra a tranquilidade e o apoio psicológico", afirma Ary Borges, meio-campista do Racing Louisville.

O Brasil está no Grupo F da Copa do Mundo, ao lado de Panamá, França e Jamaica. As brasileiras fazem a primeira partida no dia 24 de julho (segunda-feira), contra as panamenhas.