SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após 10 meses afastado das competições para tratar de uma lesão no joelho, Alison dos Santos conquistou a medalha de bronze nos 400m rasos da Diamond League da Sinésia, na Polônia.

Alison dos Santos, o Piu, completou os 400m rasos em 44s73 e garantiu a medalha de bronze. Vale lembrar que essa prova não é a principal do brasileiro e, mesmo assim, ele conquistou o bom resultado.

O tempo feito por Alison neste domingo (16), na Diamong League, é abaixo do índice olímpico de 45s e, com isso, ele conquistou vaga em Paris-2024. Apesar de não ser sua prova principal, o atleta brasileiro tem a segunda melhor marca dos 400m rasos no Brasil, com 44s54.

Piu é o atual campeão mundial da prova dos 400m com barreiras. O retorno de Alison em sua especialidade será na próxima semana, em 21 de julho, na etapa de Mônaco da Diamond League.

LESÃO

Alison estava fora das pistas desde setembro de 2022, quando venceu os 400m com barreiras no Gala dei Castelli, na Polônia.

Em fevereiro deste ano, Piu lesionou o joelho direito durante um treinamento e precisou se submeter a uma cirurgia.