SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Inter Miami anunciou, neste domingo (16), a contratação do volante espanhol Sergio Busquets.

Busquets voltará a jogar ao lado de Lionel Messi, desta vez no Inter Miami, dos Estados Unidos. O espanhol assinou até dezembro de 2025 com a equipe da MLS.

O meio-campista dividiu os palcos com Messi no Barcelona por mais de dez anos - entre 2008 e 2021 -, além de ambos terem sido revelados nas categorias de base do clube catalão. Busquets deixou o Barça recentemente após o fim de seu contrato.

Messi e Busquets estarão disponíveis para o próximo jogo do Inter Miami, contra o Cruz Azul, que ocorre no dia 21 de julho, pela Copa das Ligas.

Busquets conquistou 32 títulos e disputou mais de 700 partidas pelo Barcelona.