Os oito representantes brasileiros que estarão no Mundial de tiro esportivo paralímpico em Lima (Peru) fecharam a Copa Brasil da modalidade com 16 medalhas. O evento foi disputado este final de semana no Rio de Janeiro e contou com provas de pistola e carabina na Escola Naval e o trap no Centro Militar. Participaram das provas 51 atletas de 11 estados.

O torneio internacional na capital peruana ocorrerá de 19 a 29 de setembro. A seleção verde e amarela terá os paulistas Alexandre Galgani e André Colin, os paranaenses Carlos Garletti, Débora Campos e Sérgio Vida, o gaúcho Geraldo Rosenthal, o capixaba Bruno Kiefer e a catarinense Jéssica Michalack.

O principal destaque da Copa foi Alexandre Galgani. O atirador faturou três ouros nas provas R4 Carabina de Ar – Posição em pé Misto SH2, R9 Carabina .22 – 50m – Posição Deitado Misto SH2 e R5 Carabina de Ar – Posição Deitado Misto SH2. Antes de embarcarem para o Mundial, os atiradores ainda disputarão outro torneio nacional, o Campeonato Brasileiro de tiro esportivo, entre os dias 1º e 3 de setembro, que também será no Rio de Janeiro.

Tags:

Esportes | tiro esportivo