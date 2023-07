SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Athletico controlou, criou chances de gol em protusão e venceu o Bahia por 2 a 0, na Ligga Arena, com gols de Vitor Roque e Erick. O duelo foi válido pela 15ª rodada do Brasileirão.

COMO FOI O JOGO

O jogo começou pegado, com entradas fortes, mas sem grandes chances de gol de nenhuma das duas equipes. Jogo bem morno nos primeiros 15 minutos na fria Ligga Arena.

Vitor Roque abriu o placar para o Athletico na primeira finalização do jogo. Khellven fez a jogada e cruzou para o camisa 9 balançar a rede de perna esquerda. A bandeira subiu em campo, mas o VAR confirmou o tento do Furacão.

Erick ampliou para o Furacão ainda no primeiro tempo, completando de cabeça mais um belo cruzamento e assistência de Khellven. Vitor Roque não subiu e Erick aproveitou para deixar o dele.

O segundo tempo começou como foi o primeiro: o Athletico pressionando o Bahia e criando oportunidades. Domínio total do time da casa no duelo.

Com a vitória, o Athletico assume a oitava posição na tabela e fica só a dois pontos do São Paulo, quarto colocado. O próximo compromisso do Athletico é contra o Vasco, no Rio de Janeiro, no próximo domingo (23).

Já o Bahia com a derrota estaciona em 16º, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. O Tricolor de Aço recebe o Corinthians no sábado (22).

ATHLETICO

Bento; Khellven (Madson), Zé Ivaldo, Thiago Heleno, Esquivel; Fernandinho (Hugo Moura), Erick, Christian, Vitor Bueno (Vidal); Canobbio (Cuello), Vitor Roque (Pablo)

BAHIA

Marcos Felipe; Cicinho (André), Gabriel Xavier, Kanu, Ryan (Matheus Bahia); Acevedo (Yago Felipe), Thaciano, Cauly; Ademir, Kayky (Mugni), Everaldo

Local: Ligga Arena, Curitiba, Paraná

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Maira Mastella Moreira

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

Cartões amarelos: Zé Ivaldo e Thiago Heleno (ATH); Everaldo (BAH)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Vitor Roque, Erick (ATH)

Público: 17.090 torcedores