RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo tem passado perrengue em jogos recentes nos momentos em que não tem Arrascaeta e Everton Ribeiro em campo. Esse roteiro foi visto, por exemplo, no empate com o Palmeiras e se repetiu no clássico contra o Fluminense. Não por acaso, o rubro-negro está no mercado em busca de um meio-campista.

Arrascaeta e Everton Ribeiro deixaram o jogo contra o Fluminense no segundo tempo e o Flamengo teve dificuldade ampliada de ficar com a bola e criar jogadas.

Os dois são os principais criadores do time e, mesmo quando não estão em jornadas brilhantes, ajudam na manutenção da posse de bola e circulação das jogadas do Flamengo.

Sem Everton Ribeiro e Arrascaeta em campo, o técnico Jorge Sampaoli tem optado por se valer de jogadores mais velozes nas pontas ? Luiz Araújo e o garoto André foram dois deles no jogo contra o Fluminense.

Quando Arrascaeta e Everton Ribeiro não estão em campo, há uma sobrecarga criativa sobre os ombros de Gerson. Outra alternativa é o Victor Hugo, mas ele ainda passa por oscilações inerentes à idade (19 anos).

O Flamengo sabe que tem essa lacuna no elenco e evita classificar possíveis contratações como os substitutos dos dois ?especialmente no que diz respeito à Arrascaeta.

Mas o clube está de olho no mercado para trazer jogadores que reforcem o meio-campo, sobretudo após a saída de Vidal.

O principal nome é Claudinho, do Zenit, que tem como característica ser um camisa 10 ou terceiro homem de meio-campo. Outra situação admitida publicamente, mas em negociação mais complicada, envolve o uruguaio Nicolás De la Cruz, do River Plate.

"Quando a gente fala de um novo jogador para estar ali, substituir Arrascaeta, quando a gente vai para o mercado e tenta analisar um nome para vir, ele também não quer porque sabe que o Arrascaeta está aqui. Quando a gente vai para o mercado e analisa jogador de característica parecida, o cara tem dificuldade de prosseguir com a negociação. Outro ponto é que a gente também tem uma prioridade em relação a outras posições. Muitas vezes não é determinada pela gente. É também pelo técnico, pela maneira de jogo. Então, a gente vai tentando fazer esses ajustes. A gente tem essa preocupação em todas as posições. A gente está atento", disse Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo.

O Flamengo não pretende se livrar de Arrascaeta. O uruguaio é visto como um jogador ainda jovem (29 anos) e com "lenha para queimar". Everton Ribeiro está em outro estágio da carreira ? tem 34 anos e o contrato atual se encerra em 31 de dezembro. A diretoria ainda não iniciou as negociações com o capitão.

Sampaoli costuma tirar Arrascaeta e Everton Ribeiro do time quando precisa recorrer a jogadores mais intensos fisicamente. O ônus é a perda de criatividade.

Na reta final do jogo de ida das quartas da Copa do Brasil, contra o Athletico, Arrasca e Everton também foram substituídos - além do próprio Victor Hugo. O meio-campo terminou com Pulgar, Thiago Maia e Gerson, tendo Bruno Henrique e Luiz Araújo nas pontas.

Contra o Palmeiras, Sampaoli optou por começar sem a dupla. O Flamengo foi um deserto de ideias e saiu perdendo. Quando Everton Ribeiro e Arrascaeta entraram, o time se transformou e empatou ? um deu assistência para o gol do outro, inclusive.

O próximo jogo do Flamengo é contra o América-MG, sábado, pelo Brasileirão. O time terá a semana à disposição para equilibrar mais dias de descanso e treinos.