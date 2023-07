SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians renovou o contrato do meio-campista Gabriel Moscardo na manhã desta segunda-feira (17). O novo vínculo com o clube será válido até julho de 2026.

O meia sempre foi titular com o passar das categorias no alvinegro paulista. Ele venceu a Paulista Cup Sub-14 e Sub-16, além do Paulistão Sub-17.

Na equipe principal, Moscardo foi uma aposta de Vanderlei Luxemburgo, que vem utilizando bastante os garotos da base.

O jogador comentou que está muito feliz com as oportunidades que teve até aqui e com a renovação do contrato.

"Estou muito feliz com as oportunidades que tive até aqui e com esta renovação. Sigo focado em melhorar a cada dia e me dedicar ao máximo pelo clube", disse.