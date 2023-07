A juiz-forana, Andressa Miana, alcançou o Top 50 da sua categoria no mundial de Triatlo Sprint na Alemanha. A prova aconteceu nesta sexta (14) em Hamburgo. A atleta ficou em 44° lugar e foi a única representante do país na sua faixa etária. Andressa é a atual campeã brasileira, de 20 a 24 anos, na modalidade.

Ela nadou 750 metros, pedalou 20km e correu 5km em 1h21m48s, batendo seu recorde pessoal.

"Fiquei muito feliz com a minha classificação, porque foi uma de alto nível. Competi com atletas onde os países investem e ajudam e fiquei muito feliz com meu resultado. Eu não imaginava que esse sonho ia se realizar tão cedo. Agora é buscar mais, voltar a trabalhar e acertar o que eu preciso", relatou a triatleta.

Ainda sobre a prova, Andressa comenta. "A área de transição, que sai da natação e vai correndo para pegar a bike, era muito longa aqui, dando quase 1km de transição, então isso tomou muito tempo, mas eu eu fiz meu melhor tempo na natação, corrida e bike".

Ao retornar da Alemanha, Andressa não terá muito tempo de descanso. No dia 16 de setembro acontece a 5ª etapa do Campeonato Brasileiro, em Fortaleza.





Tags:

Esporte