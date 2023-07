SÃO PAULO, SP, E SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Duilio Monteiro negou, nesta segunda-feira (17), propostas da Arábia Saudia por Roger Guedes no Corinthians.

Após o sorteio de mando de campo das semifinais da Copa do Brasil, o cartola corintiano ressaltou que não tem a intenção de vender Guedes. Artilheiro alvinegro, ele está nos planos e não será negociado.

De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola, o atacante é alvo do Al Nassr e Al Hilal, da Arábia.

Nesta temporada, até o momento, Roger tem 38 jogos pelo Corinthians e 20 gols marcados.

"Roger Guedes sempre tem procura. Vem fazendo um excelente ano, o melhor aqui no Corinthians, artilheiro, vem decidindo jogos importantes com gols importantes... é normal que tenha essa procura. O Corinthians não tem nenhuma intenção de vender, a intenção é que ele continue com a gente."

Duilio Monteiro, presidente do Corinthians.

"Sim, não dá pra especular. O Roger é atleta do Corinthians, está indo para o Peru agora com o time já que está suspenso no jogo do Bahia. Vamos seguir sem essa preocupação porque ela ainda não existe, né?", completou Duilio.

Roger embarcou para o Peru junto do elenco para a partida contra o Universitario pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. O jogo ocorrerá nesta terça-feira, às 21h30.