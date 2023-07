SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Lazio (Itália) frustrou Marcos Leonardo e acertou a contratação do centroavante argentino Taty Castellanos, ex-Girona (Espanha).

O clube italiano era o principal interessado no centroavante do Santos. As sondagens foram entre 10 e 12 milhões de euros (R$ 54 e R$ 61 mi). O Peixe queria mais.

O Santos não recebeu nenhuma proposta oficial da Lazio ou de qualquer outro clube nas últimas semanas. As sondagens da Europa diminuíram.

AINDA DÁ TEMPO?

Tanto Santos quanto Marcos Leonardo esperam a venda ainda nessa janela internacional de transferências.

O clube liberou o centroavante ao Mundial Sub-20 justamente para atrair interessados na Europa e já contratou o argentino Julio Furch, ex-Atlas (MEX), como reposição.

A permanência de ML9 frustraria o Santos e o estafe do jogador.

ENQUANTO ISSO...

Marcos Leonardo, de 20 anos, ainda não recebeu propostas, mas o seu concorrente Deivid Washington (18) está em alta.

O Monaco (França) liberou Jean Lucas ao Santos para ter a prioridade de Deivid e estaria disposto a pagar cerca de R$ 100 milhões.

Outros clubes europeus perguntaram as condições de Deivid Washington "Presida" para o Santos ou os empresários recentemente.

Se Deivid sair agora, o Santos ficaria menos frustrado com o "fico" de Marcos Leonardo.