RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O diretor de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, confirmou que o o clube tem em mãos uma proposta do Crystal Palace pelo meia-atacante Matheus França. O time rubro-negro, no entanto, ainda não deu resposta.

"É um jogador com quem a gente acabou de renovar contrato. É uma das joias da nossa base. A gente conta com o jogador. Qualquer proposta que o Flamengo recebe, a gente avalia e a gente responde. A gente não respondeu a proposta do Crystal Palace. A gente vai avaliar e responder no tempo e da forma que julgarmos adequado. Ele já faz parte do elenco profissional, tem contrato longo e a gente conta com ele no nosso elenco. Mas vamos avaliar e julgar", disse Spindel, após o sorteio dos mandos da semifinal da Copa do Brasil.

OUTRAS RESPOSTAS DE SPINDEL

Claudinho

"Não tem nada planejado ainda a respeito de viagens. As conversas seguem, é uma negociação muito difícil, um atleta muito qualificado, joga em um clube importante. Acabou de ganhar a Supercopa da Rússia. Todos os atletas que o Flamengo busca são por negociações complicadas".

Claudinho ou De La Cruz

"São avaliações internas do clube. A gente mantém detalhes internamente para não abrir a estratégia e atrapalhar o Flamengo à mesa. O torcedor e todos já sabem que são negociações difíceis, vamos fazer o possível para que eles possam estar aqui".

Outro meio-campista na mira?

"O Flamengo tem um elenco extremamente qualificado. É atual campeão da Copa do Brasil, da Libertadores. Está vivo em três competições. Todo o esforço possível para qualificar o elenco a gente vai fazer. Dois nomes todo mundo já sabe, Claudinho e De la Cruz".