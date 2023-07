SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A notícia de que dois clubes da Arábia Saudita, Al Hilal e Al Nassr, se interessaram por Rogues Guedes fez com que torcedores do Corinthians recorresse à parte financeira para 'convencer' o jogador a ficar no clube.

Alguns torcedores do time alvinegro descobriram a chave Pix do atacante e fizeram transferências.

Todas foram com valores baixos e contaram com uma mensagem pedindo para que ele fique no Corinthians. Diversos comprovantes das transferências foram compartilhados nas redes sociais.

Os torcedores brincaram dizendo que queriam ver se os clubes da Arábia Saudita conseguiriam cobrir os valores depositados por eles.

Toda essa campanha começou depois que Roger Guedes despertou o interesse do Al Hilal e do Al Nassr, da Arábia Saudita.

O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, disse nesta segunda-feira (17) que não pretende negociar o jogador no momento. O clube é dono de 40% dos direitos econômicos do jogador.